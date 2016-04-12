Определился новый состав ЦИК Азербайджана - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Все политические партии, представленные в Милли Меджлисе Азербайджана, - правящая Партия "Ени Азербайджан", Партия гражданской солидарности, Партия "Ана Ветен", Партия демократических реформ, Партия гражданского единства, Партия движения национального возрождения, Партия демократического просвещения Азербайджана, Партия Великого созидания, Социал-демократическая партия Азербайджана, Партия социального благосостояния, Партия "Единство", Партия народного фронта единого Азербайджана и нейтральные депутаты представили в парламент список своих представителей в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, в списке числятся имена Фуада Джавадова, Шаитдина Алиева, Рамиза Ибрагимова, Валиды Казымовой, Гусейна Пашаева, Мазахира Панахова, Ильхама Мамедова, Натига Мамедова, Арифы Мухтаровой, Низами Надирова, Габиля Оруджова, Азера Тагиева, Бахшеиша Аскерова, Этибара Гулиева, Микаиля Рагимова, Тофига Гасанова, Алмас Гахраманлы и Илькина Шахбазова.

Из состава ЦИК, сформированного в 2010 году, исключены Тамам Джафарова и Акиф Гурбанов, вместо них в состав вошли Гусейн Пашаев (ПЕА) и Илькин Шахбазов (Партия социального благосостояния).

А.Гурбанов был представителем партии "Умид", однако во время парламентских выборов в 2015 году партия не смогла получить депутатские мандаты.

Вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 апреля.

Отметим, что нынешний состав ЦИК, в который входят 18 человек, был сформирован после парламентских выборов 2010 года. Члены комиссии утверждаются Милли Меджлисом на основе кандидатов, выдвинутых представленными в парламенте политическими партиями и независимыми депутатами.

В состав ЦИК, сформированный в 2010 году, входят Мазахир Панахов (председатель), Натик Мамедов (заместитель председателя), Арифа Мухтарова (секретарь), Микаил Рагимов (секретарь), члены ЦИК - Шаитдин Алиев, Фуад Джавадов, Рамиз Ибрагимов, Валида Казымова, Габиль Оруджев, Тофик Гасанов, Ильхам Мамедов, Низами Надиров, Азер Тагиев, Тамам Джафаров, Бахшеиш Аскеров, Алмаз Гахраманлы, Акиф Гурбанов и Этибар Гулиев.