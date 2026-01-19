Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что прошло 36 лет с ночи с 19 на 20 января 1990 года, когда бывшие вооруженные силы СССР осуществили военное вмешательство против гражданского населения с целью подавления национальной воли и требований независимости азербайджанского народа силовыми методами.

"В результате этого кровавого события, совершенного против человечности, были грубо нарушены положения Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта "О гражданских и политических правах", а также других международных правовых документов по правам человека. Трагедия 20 Января, приведшая к массовым жертвам, по своей сути и масштабу является одним из самых ужасных преступлений, совершенных в XX веке.

Как омбудсмен, я хотела бы подчеркнуть, что объективное и всестороннее расследование трагедии 20 Января сквозь призму норм международного права, признание этих событий преступлением против человечности, а также обеспечение юридической ответственности не только исполнителей, но и всех ответственных лиц, участвовавших в процессе принятия решений, необходимо с точки зрения восстановления справедливости.

Призываю международные организации, особенно соответствующие механизмы ООН, проявить принципиальную позицию в этом направлении, сотрудничать с целью привлечения к правосудию лиц, виновных в событиях 20 Января, и дать правовую оценку этой кровавой акции.

Светлая память жертв 20 Января навсегда останется в памяти азербайджанского народа".