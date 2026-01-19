Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный январь

    Омбудсмен Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 13:10
    Омбудсмен Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января

    Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что прошло 36 лет с ночи с 19 на 20 января 1990 года, когда бывшие вооруженные силы СССР осуществили военное вмешательство против гражданского населения с целью подавления национальной воли и требований независимости азербайджанского народа силовыми методами.

    "В результате этого кровавого события, совершенного против человечности, были грубо нарушены положения Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта "О гражданских и политических правах", а также других международных правовых документов по правам человека. Трагедия 20 Января, приведшая к массовым жертвам, по своей сути и масштабу является одним из самых ужасных преступлений, совершенных в XX веке.

    Как омбудсмен, я хотела бы подчеркнуть, что объективное и всестороннее расследование трагедии 20 Января сквозь призму норм международного права, признание этих событий преступлением против человечности, а также обеспечение юридической ответственности не только исполнителей, но и всех ответственных лиц, участвовавших в процессе принятия решений, необходимо с точки зрения восстановления справедливости.

    Призываю международные организации, особенно соответствующие механизмы ООН, проявить принципиальную позицию в этом направлении, сотрудничать с целью привлечения к правосудию лиц, виновных в событиях 20 Января, и дать правовую оценку этой кровавой акции.

    Светлая память жертв 20 Января навсегда останется в памяти азербайджанского народа".

    омбудсмен Сабина Алиева День всенародной скорби заявление
    Ombudsman Səbinə Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı bəyanat verib

    Последние новости

    13:17

    20 января в Баку и регионах ожидается мокрый снег и сильный ветер

    Другие
    13:10

    Омбудсмен Сабина Алиева распространила заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    13:05
    Фото
    Видео

    Руководящий состав Министерства обороны посетил Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    12:56

    Адиль Керимли: Азербайджан стал одним из ключевых акторов мировой политики

    Внутренняя политика
    12:55

    Сербия продолжит закупки азербайджанской нефти - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    12:52
    Видео

    В Лерикском районе 80 сел остались без электричества

    Энергетика
    12:47

    Посол Турции прокомментировал события 20 января 1990 года

    Внешняя политика
    12:41
    Фото
    Видео

    Личный состав МВД почтил память шехидов 20 января

    Происшествия
    12:39

    Баку и Белград в начале февраля проведут межмидовские консультации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей