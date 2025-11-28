Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

    Внутренняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 06:47
    Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

    В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории.

    Как передает Report, на данном этапе в село Мамедбейли Зангиланского района переселены 33 семей - 177 человека.

    Это семьи, которые были временно размещены в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Возвращающиеся в родные края жители выразили президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой благодарность за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, отдавших свои жизни во имя этого.

    Великое возвращение село Мамедбейли Зангиланский район вынужденные переселенцы
    Фото
    Böyük Qayıdış: Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə daha 33 ailə köçürülüb

    Последние новости

    06:48

    Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

    Другие страны
    06:47
    Фото

    Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района

    Внутренняя политика
    06:20

    Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого дома

    Другие страны
    05:45

    В Греции нашли необычное захоронение женщины в перевернутой диадеме

    Другие страны
    05:09

    Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

    Другие
    04:42

    El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставке

    Другие страны
    04:08

    Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    Другие страны
    03:51

    Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

    Другие страны
    03:20

    Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 94 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    Лента новостей