Обнародованы результаты всенародного голосования в Азербайджане

Вынесенные на референдум вопросы

За

1 Часть I статьи 9 изложить в следующей редакции:«I. Азербайджанская Республика с целью обеспечения своей безопасности и обороны создает Вооруженные Силы. Вооруженные Силы состоят из Азербайджанской армии и других вооруженных формирований». 84.8%

2 В статье 24:2.1.части I и II считать соответственно частями II и III, дополнить данную статью частью I следующего содержания:«I.Человеческое достоинство защищается и уважается»; 2.2. часть III дополнить вторым предложением следующего содержания: «Злоупотребление правами не допускается». 87.3%

3 В статье 25:3.1. в первом предложении части III слово «национальности» заменить словами «этнической принадлежности», во втором предложении слово «национальной» заменить словом «этнической»;3.2. дополнить частью VI следующего содержания: «VI. Лица с ограниченными возможностями здоровья пользуются всеми правами и несут обязанности, закрепленные в настоящей Конституции, за исключением прав и обязанностей, осуществление которых осложняется в силу их ограниченных возможностей». 87.3%

4 В статье 29:4.1. часть V считать частью VII;4.2. дополнить статью частями V и VI следующего содержания: «V. Частная собственность влечет социальные обязательства. VI. В целях социальной справедливости и рационального использования земель право собственности на землю может быть ограничено законом». 87.4%

5 Статью 32 дополнить частями VI, VII и VIII следующего содержания:«VI. За исключением случаев, установленных законом, вход в информационные ресурсы, ведущиеся в электронной форме или на бумаге, в целях получения данных о третьих лицах запрещается.VII. За исключением случаев, когда лицо, которого касаются данные, открыто выражает согласие с этим, обработки статистических данных анонимного характера с условием недопущения дискриминации и допускаемых законом иных случаев, информационные технологии не могут быть использованы для разглашения данных о личной жизни, в том числе относительно убеждений, религиозной и этнической принадлежности. VIII. Круг индивидуальных данных, а также условия их обработки, сбора, передачи, использования и охраны устанавливаются законом». 86.1%

6 В статье 36:6.1. из части II исключить слова «и других вооруженных формированиях»;6.2. дополнить статью частью IV следующего содержания: «IV. За исключением случаев, установленных законом, локаут запрещается». 83.5%

7 В части III статьи 47 после слова «социальную» добавить слова «опирающееся на какие бы то ни было другие критерии». 83.3%

8 Часть II статьи 49 добавить слова «при условии не нарушения общественного порядка и общественной нравственности». 87.3%

9 В части I статьи 53 исключить слова «ни при каких обстоятельствах» и дополнить данную часть словами «(за исключением установленных законом случаев его утраты)». 88.2%

10 В части III статьи 56 исключить слова «участвовать в выборах» и после слов «и законе» дополнить словами «быть избранными». 87.2%

11 Часть I статьи 57 дополнить предложением следующего содержания:«Военнослужащие могут пользоваться данным правом лишь в индивидуальном порядке». 87.3%

12 Первое предложение части IV статьи 58 изложить в следующей редакции:«Запрещаются объединения, преследующие цель насильственного свержения законной государственной власти на всей территории Азербайджанской Республики или в какой-либо ее части, другие цели, считающиеся преступлением, или использующие преступные методы» 85%

13 В статье 59:13.1. текст статьи считать частью I и из данной части исключить слова «в установленном законом порядке»;13.2. дополнить частью II следующего содержания: «II. Государство осуществляет в сфере предпринимательства лишь регулирование, связанное с защитой интересов государства, жизни и здоровья людей». 91%

14 14. Статью 60 изложить в следующей редакции:«Статья 60. Административная и судебная гарантия прав и свобод.I. Каждому гарантируются защита его прав и свобод в административном порядке и суде. II. Каждый обладает правом на непредвзятый подход к своему делу и рассмотрение данного дела в разумный срок в административном производстве и судебном процессе. III. Каждый обладает правом быть выслушанным в административном производстве и судебном процессе. IV. Каждый может обжаловать в административном порядке и в суде действия и бездействие государственных органов, политических партий, юридических лиц, муниципалитетов и должностных лиц». 91.2%

15 В статье 68:15.1. название статьи изложить в следующей редакции:«Право на защиту от произвола и достойное обращение»; 15.2. части I и II считать соответственно частями II и III; 15.3. дополнить частями I и IV следующего содержания: «I. Каждый имеет право на достойное обращение в отношении себя со стороны государственных органов, исключающее произвол». «IV. Государство вместе с государственными служащими несут гражданскую ответственность за ущерб, причиненный правам и свободам человека в результате противозаконных действий и бездействия государственных служащих, и нарушение их гарантии». 89.3%

16 Часть II статьи 71 дополнить третьим предложением следующего содержания:«Ограничение прав и свобод должно быть пропорционально ожидаемому государством результату». 87.7%

17 В части I статьи 85 слова «в возрасте не моложе 25 лет» заменить словами «обладающий правом участия в выборах». 87.8%

18 В конце подпункта 5 пункта первого части I статьи 89 знак точки заменить знаком точки с запятой и дополнить данный пункт подпунктами 6 и 7 следующего содержания:«6) при нарушении требования части III статьи 93 настоящей Конституции;7) при грубом нарушении установленных законом правил этического поведения для депутата». 87.8%

19 Дополнить статьей 981 следующего содержания:«Статья 981 . Роспуск Милли Меджлиса Азербайджанской РеспубликиI. Если один и тот же созыв Милли Меджлиса Азербайджанской Республики дважды в течение года выразит недоверие Кабинету Министров Азербайджанской Республики или не назначит в установленный законом срок после двукратного представления Президентом Азербайджанской Республики необходимое число кандидатов для коллегиальной деятельности Конституционного суда Азербайджанской Республики, Верховного суда Азербайджанской Республики и Правления Центрального банка Азербайджанской Республики, а также по неустранимым причинам не выполняет свои обязанности, указанные в статьях 94 и 95, частях II, III, IV и V статьи 96, статье 97 настоящей Конституции, Президент Азербайджанской Республики распускает Милли Меджлис Азербайджанской Республики. II. Срок полномочий избранного на внеочередных выборах созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики может быть менее пяти лет. В этом случае очередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики проводятся в первое воскресенье ноября пятого года срока полномочий избранного на внеочередных выборах созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» 87.9%

20 Из статьи 100 исключить слова «не моложе 35 лет». 88%

21 В части I статьи 101 цифру «5» заменить цифрой «7» и дополнить данную часть вторым предложением следующего содержания:«Президент Азербайджанской Республики вправе объявить внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики». 84.2%

22 Дополнить статьей 1031 следующего содержания:«Статья 1031. Вице-президенты Азербайджанской РеспубликиI. Первый вице-президент и вице-президенты Азербайджанской Республики назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Азербайджанской Республики. II. На должность вице-президента Азербайджанской Республики назначается гражданин Азербайджанской Республики, обладающий избирательным правом, с высшим образованием, не имеющий обязательств перед другими государствами» 84.5%

23 В статье 105:23.1. в первом предложении части I слова «трех месяцев» заменить словами «60 дней», во втором предложении слова «Премьер-министр» заменить словами «Первый вице-президент»;23.2. в части II слова «Премьер-министр» заменить словами «Первый вице-президент», слова «полномочия Президента Азербайджанской Республики исполняет председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» заменить словами «в установленной Президентом Азербайджанской Республики последовательности вице-президент Азербайджанской Республики считается наделенным статусом Первого вице-президента и исполняет полномочия Президента»; 23.3. часть III изложить в следующей редакции: «III. При невозможности исполнения Первым вице-президентом Азербайджанской Республики полномочий Президента Азербайджанской Республики по причинам, указанным в части II настоящей статьи, полномочия Президента Азербайджанской Республики исполняет Премьер-министр Азербайджанской Республики»; 23.4. дополнить частью IV следующего содержания: «При невозможности исполнения Премьер-министром Азербайджанской Республики полномочий Президента Азербайджанской Республики по причинам, указанным во второй части настоящей статьи, полномочия Президента Азербайджанской Республики исполняет председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. При невозможности исполнения по тем же причинам председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики полномочий Президента Азербайджанской Республики Милли Меджлис Азербайджанской Республики принимает постановление об исполнении полномочий Президента Азербайджанской Республики иным должностным лицом» 85%

24 Дополнить статьей 1061 следующего содержания:«Статья 1061. Неприкосновенность вице-президентов Азербайджанской РеспубликиI. В течение срока полномочий личность вице-президента Азербайджанской Республики неприкосновенна. II. Вице-президент Азербайджанской Республики не может быть задержан, привлечен к уголовной ответственности, кроме случаев поимки на месте преступления, к нему не могут быть применены в судебном порядке меры административного взыскания, он не может подвергаться обыску, личному досмотру. III. Вице-президент Азербайджанской Республики может быть задержан, если будет пойман на месте преступления. В этом случае задержавший его орган должен незамедлительно сообщить об этом генеральному прокурору Азербайджанской Республики. IV. Неприкосновенность вице-президента Азербайджанской Республики может быть прекращена только Президентом Азербайджанской Республики на основании представления генерального прокурора Азербайджанской Республики» 85.3%

25 Дополнить статьей 1081 следующего содержания:«Статья 1081 . Обеспечение Первого вице-президента Азербайджанской РеспубликиОбеспечение Первого вице-президента Азербайджанской Республики и его семьи осуществляется за счет государства. Безопасность Первого вице-президента Азербайджанской Республики и его семьи обеспечивается специальными службами охраны». 85.3%

26 Дополнить статьей 1101 следующего содержания:«Статья 1101. Делегирование права заключать межгосударственные и межправительственные международные договорыПрезидент Азербайджанской Республики может делегировать право заключения межгосударственных и межправительственных международных договоров вице-президенту, членам Кабинета Министров Азербайджанской Республики и установленным Президентом Азербайджанской Республики иным лицам». 85.4%

27 Текст статьи 121 изложить в следующей редакции:«На должность Премьер-министра Азербайджанской Республики, заместителя Премьер-министра, министра, руководителя иного центрального органа исполнительной власти назначается гражданин Азербайджанской Республики, обладающий избирательным правом, с высшим образованием, не имеющий обязательств перед другими государствами». 87.2%

28 Из части I статьи 126 исключить слова «в возрасте не моложе 30 лет». 84.4%