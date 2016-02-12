Обнародованы районы, из которых чаще всего поступали обращения с жалобами в Администрацию президента - СПИСОК

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Анализ количества обращений в Администрацию президента показывает, что по сравнению с предыдущими годами в ряде городов и районов количество обращений несколько выросло. В число таких районов входят некоторые районы Баку, Евлах, Агджабеди, Агстафа, Балакян, Барда, Гёйгёль, Лачин, Лерик, Нефтчала, Сальян, Товуз, Ярдымлы и др.

Как сообщает Report, об этом пишет заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмаилов в аналитической статье "Президент Азербайджана считает внимательное и заботливое отношение к обращениям граждан приоритетным вопросом".

Он отметил, что к районам, в которых по сравнению с предыдущим годом число обращений относительно снизилось, относятся некоторые районы Баку, Джабраиль, Физули, Кянгярли, Кюрдамир, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шуша, Загатала, Зангилан и др.: "При изучении числа обращений, поступающих из городов и районов республики, как правило, учитывают число обращений на каждые 1000 человек населения, так как этот показатель лучше отражает реальную картину. С этой точки зрения по сравнению со средним показателем республики обращений, поступивших в Администрацию президента на каждые 1000 человек, в 2015 году больше всего поступило из Баку и его Хазарского и Гарадагского районов, Мингячевира, Нафталана, Бейлагана, Барды, Гедабека, Гёйгёля, Кельбеджара, Лачина, Лерика, Ярдымлы, Зангилана и др".