Новруз Мамедов: I Европейские игры станут историческим событием как для азербайджанского, так и для мирового спорта

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "I Европейские игры станут историческим событием как для азербайджанского, так и для мирового спорта".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов на своей странице в Twitter.

Новруз Мамедов отметил, что завтра весь мир в очередной раз станет свидетелем мощи и развития Азербайджана, являющегося родиной I Европейских игр: "Эти игры станут историческим событием как для азербайджанского, так и для мирового спорта. Европейские дипломаты впечатлены организацией Азербайджаном столь престижного мероприятия за короткие сроки на таком высоком уровне".

По мнению Н.Мамедова, данное мероприятие будет способствовать тому, что народы различных стран мира узнают Азербайджан еще лучше и сблизятся с ним: "Я уверен, что наши атлеты своим успешным выступлением еще раз докажут, что Азербайджан является истинно спортивной страной. Желаю успехов всем спортсменам, участвующим на первых Европейских играх!".