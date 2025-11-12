Названы предварительные версии крушения турецкого военного самолета в Грузии

Накануне принадлежащий Военно-воздушным силам Турции военно-транспортный самолёт, вылетевший из азербайджанского города Гянджа, потерпел крушение на территории Грузии. Сразу после трагедии президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены правительства выразили соболезнования руководству братской страны, заявив о готовности оказать всю необходимую помощь.

В Грузии по факту катастрофы возбуждено уголовное дело, место происшествия взято под охрану. Турецкие официальные лица проводят расследование. Несмотря на своевременные и детальные официальные разъяснения, в социальных сетях распространяются различные недостоверные версии.

Как сообщает Report, самолет находился в аэропорту Гянджи всего около двух часов. За это время каких-либо попыток внешнего вмешательства или приближения к борту зафиксировано не было. На борту находились специалисты технического обслуживания истребителей F-16, принимавших участие в военном параде. Все они прошли необходимые процедуры безопасности.

Самолёт перевозил механические запасные части для F-16, на борту не было взрывчатых веществ, поэтому версия о взрыве исключается. По предварительным данным, признаков внешнего воздействия не обнаружено. В отличие от инцидента с самолётом AZAL, сбитым в декабре 2024 года над Грозным, на фюзеляже турецкого C-130 не выявлено пробоин или следов поражения.

Согласно предварительным версиям, катастрофа могла произойти по одной из двух причин. Первая - самолёт длительное время находился в эксплуатации и последний капитальный ремонт проходил в 2020 году, поэтому разрушение корпуса могло произойти из-за коррозии. Аналогичный случай с самолётом этого типа ранее зафиксирован в США.

Вторая версия - ненадлежащее крепление груза. Во время полёта груз мог сместиться, повредив внутренние конструкции самолёта и нарушив его целостность.

Поиск "чёрных ящиков" осложнений не вызывает, так как самолёт упал на равнинной местности.

Администрация президента Турции сообщила, что причины катастрофы расследуются с особой тщательностью. Расследование ведётся совместно Турцией и Грузией, а Азербайджан с первых минут оказывает братской стране всестороннюю поддержку, что вновь демонстрирует прочные узы дружбы и единства.