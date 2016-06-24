Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Огтая Асадова предложены обсуждения по 9 вопросам.

На заседании из повестки исключены обсуждения 3 вопросов.

На пленарном заседании будут внесены поправки в Налоговый кодекс, Миграционный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс, закон "О гражданстве Азербайджанской Республики".