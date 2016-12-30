Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание Милли Меджлиса в 2016 году.

Как сообщает Report, на пленарном заседании председательствует спикер Огтай Асадов.

В повестку дня заседания включены законопроекты изменений к Кодексу об административных проступках, Налоговому кодексу, а также к законам "Об образовании", "Об урегулировании налоговых задолженностей налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2017 года", "О государственном реестре населения Азербайджанской Республики", "Об охране исторических и культурных памятников", "Об охране окружающей среды", "Об издательском деле", "О лотереях", "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев", "О бюджетной системе", "О дорожных правилах".

Помимо этого, будет обсужден законопроект "Об утверждении обращения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира".