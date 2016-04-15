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    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    В повестку заседания включены 9 вопросов

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 9 вопросов. 

    На заседании будет утвержден состав Центральной избирательной комиссии. Помимо этого, будет заслушан доклад Счетной палаты. 

    Также будет утверждено соглашение "Об институциональном сотрудничестве в морском транспорте между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами", обсуждены законопроекты о внесении изменений в законы "О социальном страховании", "Об охране здоровья населения", "О психиатрической помощи", в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданско-процессуальный кодекс.

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