​Началось очередное заседание Милли Меджлиса

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания, которое проходит под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 16 вопросов.

В первую очередь, на заседании будет рассмотрен вопрос назначения Р.А.Агаева судьей Ширванского апелляционного суда, а также судей Верховного суда.

Затем будут рассмотрены вопросы утверждения соглашений Азербайджана с рядом стран, внесения поправок в Миграционный, Налоговый, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также законопроекты "О социальном страховании", "О таможенных тарифах", "О страховой деятельности" и "Об антидемпинговых мерах, компенсационных и охранных мерах" (во втором чтении).