Начальнику пенитенциарной службы Азербайджана присвоено новое звание

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Заместителю министра юстиции Азербайджана, начальнику пенитенциарной службы министерства юстиции Джейхуну Гасанову присвоено новое звание.

Как сообщает Report, до этого Джейхун Гасанов был в звании генерал-майора полиции. Ему присвоено звание генерал-майора юстиции.

Отметим, что Дж.Гасанов в прошлом месяце был назначен начальником пенитенциарной службы. До этого он работал в должности начальника Главного управления полиции на транспорте министерства внутренних дел.