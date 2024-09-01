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Наблюдатели от СНГ: Все избирательные права граждан Азербайджана реализуются в полной мере

Наблюдатели от СНГ: Все избирательные права граждан Азербайджана реализуются в полной мере Наблюдатели от миссии Содружества Независимых Государств (СНГ) удовлетворены ходом голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 13:04
Наблюдатели от СНГ: Все избирательные права граждан Азербайджана реализуются в полной мере

Наблюдатели от миссии Содружества Независимых Государств (СНГ) удовлетворены ходом голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как заявила Карабахскому бюро Report представитель миссии Лидия Смирнова, в процессе голосования наблюдается высокая активность со стороны избирателей на 47-ом избирательном участке 124-го избирательного округа в Шуше.

“В Азербайджане, в составе миссии наблюдателей я впервые. На этом, 47-ом участке, мы с самого его открытия. Хочу сказать, что атмосфера очень дружелюбная. Мы увидели большое количество избирателей, ознакомились с особенностями вашей избирательной системы и особенностями порядка голосования. Могу сказать, что все избирательные права граждан в полной мере реализуются в соответствии с требованиями законодательства”, - сказала Смирнова.

Наблюдатель от миссии СНГ Марьям Файзулина, в свою очередь, заявила, что на наблюдаемом избирательном участке голосование проходит в штатном режиме.

“Являюсь наблюдателем от СНГ. Голосование проходит в штатном порядке. На избирательном участке созданы все условия для голосования граждан”, - сказала она.

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Версия на английском языке CIS observers: All electoral rights of Azerbaijani citizens fully realized
Версия на азербайджанском языке MDB-dən olan müşahidəçilər: Azərbaycan vətəndaşlarının bütün seçki hüquqları tam şəkildə həyata keçirilir

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