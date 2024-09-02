Наблюдатель из Грузии: Мы не зафиксировали фактов давления и вмешательства на выборах в Азербайджане

11:06

Мы не зафиксировали никаких фактов давления на избирателей или вмешательства в ход выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета парламента Грузии Иракли Кадагишвили, комментируя парламентские выборы в Азербайджане.

По его словам, грузинские наблюдали осуществляли мониторинг на 8 избирательных участках, на которых процесс голосования прошёл в спокойной обстановке: "Избиратели свободно выражали свою волю, и мы не обнаружили фактов давления или вмешательства извне на каком-либо участке".

Кадагишвили отметил, что делегация высоко оценивает парламентские выборы в Азербайджане, подчеркивает их свободный и прозрачный характер.