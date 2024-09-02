О нас

Наблюдатель из Грузии: Мы не зафиксировали фактов давления и вмешательства на выборах в Азербайджане

Наблюдатель из Грузии: Мы не зафиксировали фактов давления и вмешательства на выборах в Азербайджане 11:06
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 11:22
Наблюдатель из Грузии: Мы не зафиксировали фактов давления и вмешательства на выборах в Азербайджане

Мы не зафиксировали никаких фактов давления на избирателей или вмешательства в ход выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета парламента Грузии Иракли Кадагишвили, комментируя парламентские выборы в Азербайджане.

По его словам, грузинские наблюдали осуществляли мониторинг на 8 избирательных участках, на которых процесс голосования прошёл в спокойной обстановке: "Избиратели свободно выражали свою волю, и мы не обнаружили фактов давления или вмешательства извне на каком-либо участке".

Кадагишвили отметил, что делегация высоко оценивает парламентские выборы в Азербайджане, подчеркивает их свободный и прозрачный характер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian observer: No pressure or cases of interference reported in any observed precinct
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan olan müşahidəçi: Hər hansı məntəqədə təzyiq və ya kənardan müdaxilə faktı tərəfimizdən aşkar olunmadı

Другие новости из категории

Началась встреча Джейхуна Байрамова с сербским коллегой
Началась встреча Джейхуна Байрамова с сербским коллегой
2 сентября 2024 г. 11:51
Президент и первая леди посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре
Президент и первая леди посетили монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджаре
2 сентября 2024 г. 11:51
Генсек ПА ГУАМ: Выборы в парламент Азербайджана прошли без нарушений
Генсек ПА ГУАМ: Выборы в парламент Азербайджана прошли без нарушений
2 сентября 2024 г. 11:45
Омбудсмен: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично
Омбудсмен: Парламентские выборы прошли прозрачно и демократично
2 сентября 2024 г. 11:31
ЦИК Азербайджана огласил предварительные результаты голосования на парламентских выборах
ЦИК Азербайджана огласил предварительные результаты голосования на парламентских выборах
2 сентября 2024 г. 11:28
Айгюн Аттар: Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения
Айгюн Аттар: Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения
2 сентября 2024 г. 11:14
Глава миссии ШОС: Выборы в парламент стали важным шагом в развитии демократических процессов в Азербайджане
Глава миссии ШОС: Выборы в парламент стали важным шагом в развитии демократических процессов в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 11:11
Глава миссии: Приглашение ШОС наблюдать за выборами говорит о стремлении Азербайджана к открытости
Глава миссии: Приглашение ШОС наблюдать за выборами говорит о стремлении Азербайджана к открытости
2 сентября 2024 г. 10:51
Представитель ОИС: Члены избиркомов четко выполняли свою работу
Представитель ОИС: Члены избиркомов четко выполняли свою работу
2 сентября 2024 г. 10:47
Замгенсека ОТГ: Парламентские выборы прошли открыто и прозрачно
Замгенсека ОТГ: Парламентские выборы прошли открыто и прозрачно
2 сентября 2024 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi