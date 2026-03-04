На заседании Оргкомитета заслушаны доклады о подготовке к WUF13

Сегодня состоялось очередное заседание Организационного комитета 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в мае в Баку.

Как сообщает Report, заседание открыл руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Оргкомитета Самир Нуриев.

Он отметил, что градостроительство определено главой государства как одно из ключевых стратегических направлений, что отражается в решении объявить 2026 год в стране "Годом градостроительства и архитектуры".

Самир Нуриев заявил, что Азербайджан, являясь страной, которая держит в центре внимания глобальные градостроительные процессы, выдвигает инновационные подходы в этой сфере и успешно применяет их на практике.

Масштабные восстановительные и строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре являются наглядным примером этой политики, отметил он. В ходе заседания были заслушаны доклады о текущем состоянии подготовки к WUF13, включая тематические, коммуникационные и организационно-логистические вопросы, даны соответствующие поручения по обеспечению высокого уровня проведения форума.