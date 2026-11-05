На территории Зангиланского и Губадлинского районов создается Зангиланский агропарк

На территории Зангиланского и Губадлинского районов будет создан Зангиланский агропарк.

Как сообщает Report, соответствующий указ о создании Зангиланского агропарка и внесении изменений в некоторые указы президента Азербайджанской Республики подписал президент Ильхам Алиев.

Указом установлено, что Зангиланский агропарк представляет собой территорию, используемую для производства, переработки, упаковки конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и оказания услуг, включая хранение, сортировку и реализацию продукции путем применения современных технологий и методов, а также способствующую эффективной деятельности и развитию предпринимателей в данной сфере.

Подготовка и реализация мер по организации деятельности, управлению и развитию Зангиланского агропарка, в том числе обеспечение участия в государственных мерах поддержки в этом направлении, осуществляются Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Указом также предусмотрено первоначальное выделение Агентству 500 тысяч манатов из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год, в целях организации деятельности Зангиланского агропарка, приведения его территории в пригодное для использования состояние, а также проведения проектных работ по созданию внешней и внутренней инфраструктуры.

Кабинет министров Азербайджана должен в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Агентства с правом сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1424,55 гектара вблизи города Зангилан и 164,15 гектара вблизи села Татар Губадлинского района, проинформировав об этом президента Азербайджанской Республики.

Министерство экономики Азербайджана с учетом предложений специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах должно в двухмесячный срок определить приоритетные направления по производимой и перерабатываемой в Зангиланском агропарке агропромышленной продукции и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, совместно со специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агентству будет оказана необходимая помощь в целях обеспечения создания внешней и внутренней инфраструктуры Зангиланского агропарка и оказания других услуг для эффективного осуществления там предпринимательской деятельности.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем Указе.