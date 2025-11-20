На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть на русский, а также адвокат для его защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Потерпевшие Анар Джафаров и Рашад Аббасов заявили, что автомобиль, в котором они находились, подорвался на мине, установленной противником в направлении села Марзили Агдамского района, и в результате взрыва они получили различные ранения.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Фейруз Мусаев отметил, что во время проведения бульдозером инженерных работ поблизости села Зар Кяльбаджарского района, техника была обстреляна противником из автоматов. Хотя сам он не пострадал, техника пришла в непригодность.

Потерпевший Исраил Бабаев в своем показании указал, что получил ранения в результате провокации противника на Кяльбаджарско-Зодском направлении.

Другой потерпевший Сафар Гасымов отметил, что в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями, погибло несколько человек. При этом он, Кямал Джавадлы, Немат Багиров, Амрах Гаджизаде и несколько других получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Эльгюн Талыбов заявил, что он и Ровшан Мустафаев получили ранения в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Черектар Агдеринского района.

Потерпевший Мюзамиль Оруджев в своем показании указал, что получил ранения в результате огня, открытого противником из оружия различного калибра в Кяльбаджарском районе.

Потерпевшие Маариф Аббасов, Рамиг Гасанов и Рустам Рустамли в своих показаниях заявили, что получили ранения в результате провокации противника в селе Дагъюрд Ходжалинского района. М. Аббасов отметил, что он и Мухаммед Керимов получили ранения в результате того, что рядом с ними разорвался минометный снаряд, выпущенный противником. Р. Гасанов получил ранения в результате того, что рядом с ними разорвался артиллерийский снаряд. Сергей Гейбатов погиб на том месте, где он получил ранения.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Вюсал Аббасов отметил, что получил ранение в ногу в результате снайперского огня, открытого противником из города Ханкенди.

В своем заявлении потерпевший Фаган Велиев заявил, что, находясь в Агдамском районе, несмотря на специальный знак, получил ранения, когда машина скорой помощи, в которой он находился, была поражена ракетным снарядом противника.

Ахлияр Мурадов отметил, что получил ранения, упав рядом с взорвавшимся минометным снарядом, выпущенным остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в лесном массиве Агдамского района.

Потерпевший Эльяс Мамедли заявил, что он, Назим Агаев и Рашми Гумматов получили различные телесные повреждения в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником в селе Ханабад Ходжалинского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Джошгун Насиров отметил, что он, Ахлияр Мурадов и Эльгюн Исмаиллы получили ранения в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Ханабад Ходжалинского района.

Потерпевший Эльдар Гусейнов в своих показаниях заявил, что несколько человек, включая его самого, получили ранения, а некоторые другие погибли в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного противником в направлении горы Фаррух в Ходжалы.

Отвечая на вопросы начальника отдела управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Раджиб Шукюров отметил, что он, Хагани Гулиев и Туран Гасанли получили ранения в результате разорвавшегося рядом с ними минометного снаряда, выпущенного противником на территории села Ханабад Ходжалинского района.

Судебное заседание продолжилось изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 21 ноября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.