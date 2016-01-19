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    На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса начались обсуждения законопроектов, предусматривающих регулирование валютного рынка

    На заседании участвуют председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр экономики Шахин Мустафаев

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса начались обсуждения законопроектов, предусматривающих регулирование валютного рынка Азербайджана.

    Как сообщает Report, началось совместное заседание комитетов экономической политики, промышленности и предпринимательства и правовой политики и государственного строя. 

    На заседании участвуют председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр экономики Шахин Мустафаев и другие официальные лица. 

    В повестку заседания вошли 7 вопросов. На совместном заседании комитетов парламента обсуждаются поправки к законам "О страховании вкладов", "О полном страховании вкладов", к Налоговому кодексу, Кодексу об административных правонарушениях, законопроект "О валютном регулировании" и другие вопросы.

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