Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса начались обсуждения законопроектов, предусматривающих регулирование валютного рынка Азербайджана.

Как сообщает Report, началось совместное заседание комитетов экономической политики, промышленности и предпринимательства и правовой политики и государственного строя.

На заседании участвуют председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, министр экономики Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

В повестку заседания вошли 7 вопросов. На совместном заседании комитетов парламента обсуждаются поправки к законам "О страховании вкладов", "О полном страховании вкладов", к Налоговому кодексу, Кодексу об административных правонарушениях, законопроект "О валютном регулировании" и другие вопросы.