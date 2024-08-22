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На следующей неделе завершится передача протоколов голосования участковым избирательным комиссиям

На следующей неделе завершится передача протоколов голосования участковым избирательным комиссиям Передача протоколов голосования для внеочередных парламентских выборов из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии завершится на следующей неделе, сообщает Report.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 19:15
На следующей неделе завершится передача протоколов голосования участковым избирательным комиссиям

Передача протоколов голосования для внеочередных парламентских выборов из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии завершится на следующей неделе, сообщает Report.

Согласно "Календарному плану" Центральной избирательной комиссии (ЦИК), окружные комиссии должны передать протоколы участковым комиссиям не менее чем за четыре дня до дня голосования.

Процесс завершится до 28 августа 2024 года.

Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев распустил Милли Меджлис шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə səsvermə protokollarının məntəqə seçki komissiyalarına verilməsi yekunlaşdırılacaq

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