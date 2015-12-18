​На следующей неделе вновь будет сформирован ЦИК Нахчывана

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря состоится вторая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики пятого созыва.

Как сообщает Report, в повестку дня включены итоги социально-экономического развития Нахчывана в 2015 году, утверждение бюджета автономной республики на 2016 год, утверждение бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2016 год, отчет омбудсмана Нахчывана, избрание членов Нахчыванской Центральной избирательной комиссии.