На повестку дня Милли Меджлиса поставлен вопрос об увеличении ипотечных кредитов

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был принят годовой отчет уполномоченного по правам человека (омбудсмен) за 2014 год на тему "О состоянии в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане". Как сообщает Report, депутат Али Масимов одобрил доклад: "Стоит особо подчеркнуть раздел предложений. Было озвучено предложение о страховых выплатах семьям шехидов. Из-за того, что соответствующие организации не занялись этим вопросом своевременно, вся работа ложится на Милли Меджлис. Поэтому большинство пикетов проходит перед парламентом. Другое предложение связано с досрочными погашениями долгов. Стоит отметить, что сейчас проблемой являются не досрочное погашение, а оплата долгов в кредитах. Опять же соответствующие структуры в итоге скинут эту работу на парламент. Поэтому я призываю их вовремя выполнять свои функции, потому что в Гражданском кодексе нашла отражение статья о проведении расчетов в манатах".

А.Масимли отметил, что основной темой дня являются озвученные в отчете предложения об ипотечных кредитах: "Я предлагаю увеличить сумму ипотечных кредитов с 50 до 70 тыс., чтобы молодые семьи смогли купить хотя бы двухкомнатную квартиру".