На осенней сессии Верховного меджлиса НАР избраны председатели и зампредседатели комитетов

Состоялось первое заседание осенней сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) VII созыва.

Состоялось первое заседание осенней сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) VII созыва.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в повестку заседания вошли вопросы относительно утверждения плана законодательной работы Верховного меджлиса НАР, избрания председателей, заместителей председателей и членов комитетов, создания дисциплинарной комиссии Верховного меджлиса.

Затем на голосование было вынесено решение Верховного меджлиса НАР "О плане законодательной работы осенней сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год".

На заседании были избраны председатели, заместители председателей и члены комитетов Верховного меджлиса, сформирована дисциплинарная комиссия.