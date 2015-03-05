Мубариз Гурбанлы: Мы не позволим радикальным группировкам осуществлять деятельность в нашей стране

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Мы не позволим радикальным группировкам осуществлять деятельность в нашей стране, потому что это желание общества и ценностей ислама, на которые мы опираемся. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, выражая отношение к проведенной вчера операции министерства национальной безопасности по обезвреживанию организованной преступной группировки, предпринявшей попытку создания религиозного государства в Азербайджане.

М.Гурбанлы отметил, что они продолжают работы в различных направлениях по пресечению деятельности подобных радикальных группировок.

По словам председателя комитета, Азербайджан является исламской страной с исламскими ценностями и национальными традициями: "Мы должны беречь исторически сложившиеся исламские традиции, передаваемые из поколения в поколение. Под руководством президента Ильхама Алиева проводятся большие работы в этом направлении. В соответствии с этим госструктуры осуществляют свою деятельность. В последнее время проведены большие работы по пресечению деятельности радикальных религиозных группировок и сегодня мы можем видеть результаты. Именно по этой причине работа, проводимая министерством национальной безопасности, идеологическими структурами дает значительные результаты. Мы будем продолжать работы по окончательному пресечению деятельности радикальных группировок в нашей стране".