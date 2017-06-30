Милли Меджлис принял закон, предусматривающий связанные с депутатами запреты

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем последнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден законопроект "О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, подготовленный в парламенте новый законопроект состоит из 13-ти статей.

Законопроект определяет правовые механизмы, связанные с соблюдением депутатами Милли Меджлиса правил этического поведения, в соответствии с пунктами 1 и 3 части I ст. 94 и пункта 7 части I ст. 89 Конституции Азербайджана.

Данный закон касается лишь лиц, обладающих статусом депутата. Каждый парламентарий обязан соблюдать пункты данного закона, руководствуясь правилами этического поведения.

В законопроекте отмечается о возможности лишения мандата депутата, грубо нарушившего правила этического поведения. Документ также запрещает использовать оскорбительные фразы и прерывать слова коллег и пр.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором и третьем чтении.