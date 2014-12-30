Милли Меджлис принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса приняли обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, обращение зачитала заместитель председателя парламента Бахар Мурадова.

В обращении отмечается: "День солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря, вошедший в новую историю Азербайджана как олицетворение национально-духовного единства нашего народа, объединяет не только проживающих в мире наших соотечественников, но и выдвигает новые общенациональные обязательства. День солидарности, черпающий силу от желания народа объединить свои старания, стал началом процесса объединения проживающих в различных уголках мира соотечественников вокруг национального самосознания".

Парламент призвал азербайджанцев мира к единству, охране национально-духовных ценностей, объединению в вопросах решения общенациональной проблемы.

После того как прозвучал государственный гимн Азербайджана, осеннюю сессию парламента объявили закрытой.