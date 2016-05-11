Милли Меджлис обсудит законопроект "О науке" во втором чтении

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Обнародована повестка предстоящего 17 мая очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщил Report пресс-секретарь парламента Акиф Тевеккюльоглу, на заседании обсудят 25 вопросов.

По его словам, на заседании впервые будет рассмотрен вопрос изменения состава комитетов Милли Меджлиса.

В то же время на заседании предусмотрена ратификация ряда межправительственных соглашений и документов, внесение дополнений и поправок в ряд законов. Так, будут рассмотрены дополнения и поправки к законам о прохождении службы в органах прокуратуры, юстиции, чрезвычайных ситуаций, законам "Об обеспечении прав и свобод заключенных под стражу лиц", "О санитарно-эпидемиологическом здоровье", "О Счетной палате", "О государственном реестре недвижимого имущества", "Об исполнительных чиновниках", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Кроме того, на заседании обсудят дополнения и поправки к Миграционному, Лесному, Уголовному, Трудовому кодексам, Кодексу об административных правонарушениях.

На собрании законопроект "О науке" будет вынесен на обсуждение во втором чтении.