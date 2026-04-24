МИД: Значение Баку как важного центра многосторонней дипломатии растет

Значение Баку как центра многосторонней дипломатии, диалога и сотрудничества продолжает расти.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира.

В МИД отметили, что Азербайджан, являясь активным представителем Глобального Юга и сторонником многосторонней дипломатии и сотрудничества, вносит последовательный вклад в развитие этой сферы.

Подчеркивается, что в последние годы страна успешно председательствовала в ряде международных организаций, включая Движение неприсоединения, СВМДА, ОЭС, ЭСКАТО, ОЧЭС.

Отмечается, что проведение в 2026 году в Азербайджане таких мероприятий, как Всемирный форум городов (WUF13), саммит СВМДА, заседание, посвященное 10-летию Исламского банка развития, и Всемирный день окружающей среды (WED26), подтверждает растущий международный авторитет страны.

Также подчеркивается значение председательства Азербайджана на COP29, вклад в климатическую и устойчивую дипломатию, а также планы по проведению Региональной климатической недели в 2026 году.

В заявлении говорится о размещении в Баку ряда международных структур, включая штаб-квартиру Молодежной организации Движения неприсоединения, Центр чистой энергии ОЭС:

"Помимо этого, в ходе конференции, проведенной в апреле текущего года в Стамбуле, было принято историческое решение о создании штаб-квартиры Парламентской сети Движения неприсоединения в Баку".

В МИД также подчеркнули, что Азербайджан является сторонником справедливого географического представительства в международных организациях.

В завершение отмечается, что Азербайджан продолжит вносить вклад в укрепление мира, безопасности и сотрудничества на международном и региональном уровнях.

Отметим, что 24 апреля отмечается Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.