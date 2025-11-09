МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
- 09 ноября, 2025
- 10:53
Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.
Как передает Report, в публикации говорится:
"Поздравляем наших граждан и всех азербайджанцев мира с Днем Государственного флага Азербайджанской Республики.
Трехцветный флаг, олицетворяющий национальную независимость, государственный суверенитет и единство народа, отражает богатую историю и светлое будущее Азербайджана. Любовь и верность этому святому символу передаются из поколения в поколение.
Символы, заключенные в цветах флага, также формируют основные принципы достойного представительства Азербайджана на международной арене.
В этот дорогой и гордый день мы с уважением чтим память наших соотечественников, отдавших жизнь за то, чтобы наш флаг развевался по всей стране, в том числе и на освобожденных территориях. Пусть наш флаг всегда реет высоко!".
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə vətəndaşlarımızı və bütün dünya azərbaycanlılarını səmimi qəlbdən təbrik edirik.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 9, 2025
Milli müstəqilliyin, dövlət suverenliyinin və xalqımızın birliyinin əbədiləşmiş rəmzi olan üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın zəngin… pic.twitter.com/UfNg1MFJU2