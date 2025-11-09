МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 10:53
    Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.

    Как передает Report, в публикации говорится:

    "Поздравляем наших граждан и всех азербайджанцев мира с Днем Государственного флага Азербайджанской Республики.

    Трехцветный флаг, олицетворяющий национальную независимость, государственный суверенитет и единство народа, отражает богатую историю и светлое будущее Азербайджана. Любовь и верность этому святому символу передаются из поколения в поколение.

    Символы, заключенные в цветах флага, также формируют основные принципы достойного представительства Азербайджана на международной арене.

    В этот дорогой и гордый день мы с уважением чтим память наших соотечественников, отдавших жизнь за то, чтобы наш флаг развевался по всей стране, в том числе и на освобожденных территориях. Пусть наш флаг всегда реет высоко!".

