МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага

Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своей странице в соцсети Х публикацию по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Поздравляем наших граждан и всех азербайджанцев мира с Днем Государственного флага Азербайджанской Республики.

Трехцветный флаг, олицетворяющий национальную независимость, государственный суверенитет и единство народа, отражает богатую историю и светлое будущее Азербайджана. Любовь и верность этому святому символу передаются из поколения в поколение.

Символы, заключенные в цветах флага, также формируют основные принципы достойного представительства Азербайджана на международной арене.

В этот дорогой и гордый день мы с уважением чтим память наших соотечественников, отдавших жизнь за то, чтобы наш флаг развевался по всей стране, в том числе и на освобожденных территориях. Пусть наш флаг всегда реет высоко!".