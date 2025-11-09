Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
Внутренняя политика
- 09 ноября, 2025
- 09:02
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага.
Report представляет публикацию:
