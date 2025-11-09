Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 09:02
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага.

    Report представляет публикацию:

    Мехрибан Алиева публикация
    Mehriban Əliyeva: Qoy, sonsuz qürur mənbəyimiz olan üçrəngli bayrağımız Vətənimizin səmasında əbədi dalğalansın

    Последние новости

    09:17

    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 224

    Другие страны
    09:02

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага

    Внутренняя политика
    09:01

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага

    Внутренняя политика
    08:56

    Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач

    Футбол
    08:37

    Ученые поймали первый сигнал с приближающегося к Земле инопланетного объекта 3I/ATLAS

    Это интересно
    08:22
    Фото

    В Университете Иллинойса состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    08:13

    В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 12 человек

    Другие страны
    08:00
    Фото

    В Колумбийском университете отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    07:40
    Фото

    Мэр Нью-Йорка признал 8 ноября Днем Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей