Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 00:04
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с пятой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне!
Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ!
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины!
Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!".
