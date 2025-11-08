Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с пятой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне!

Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины!

Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!".