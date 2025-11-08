Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 00:04
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Дорогие соотечественники!

    Искренне поздравляю вас с пятой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне!

    Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ!

    Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины!

    Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!".

