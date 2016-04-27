Мехрибан Алиева: Мы стараемся, чтобы в мире не было эпицентров конфликта и царил мир

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Мы стараемся, чтобы в мире не было эпицентров конфликта и царил мир".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН мероприятии заявила президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева.

По словам Мехрибан Алиевой, наряду с тем, что Азербайджан является исторической землей, он - самый молодой член ООН: "В 1992 году наша страна стала полноправным членом ООН. В течение 25 лет Азербайджан добился значительного развития, интегрировал в мир. Были проведены реформы в сферах науки и образования. Следует отметить, что несмотря на большие трудности, с которыми столкнулся наш народ, он развивался. При вступлении Азербайджана в членство ООН армяно-азербайджанский конфликт длился уже 5 лет. В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана нам был нанесен большой ущерб, были разрушены памятники культуры и города. Совбез ООН принял резолюции об оккупации Арменией территорий Азербайджана".

Первая леди Азербайджана сказала, что в Азербайджане ликвидированы палаточные лагеря, проживающие там вынужденные переселенцы обеспечены жильем: "Какими бы хорошими ни были созданные для них условия, эти люди хотят вернуться на свои родные земли, пожилые люди пытаются увидеть свою землю. Вынужденные переселенцы из Карабаха, Сирии и Афганистана переживают трудности. Мы стараемся, чтобы в мире не было эпицентров конфликта, царил мир".

Мехрибан Алиева проинформировала о работах, проводимых Фондом Гейдара Алиева.