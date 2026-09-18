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    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона

    Внутренняя политика
    • 18 сентября, 2026
    • 11:56
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона

    Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона.

    Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом генеральный директор компании Pasha Hospitality Мехмет Балчик заявил журналистам в рамках медиатура по следам президента.

    По его словам, комплекс Meysari Grand Hotel & SPA, являющийся одним из крупнейших отелей региона, может принять 500 гостей:

    "В главном здании отеля комплекса, считающегося одним из крупнейших отелей региона, имеется 88 номеров различных категорий, а в 20 коттеджах – 116 номеров, в целом – 204 номера.

    В действующем здесь оздоровительном центре созданы все возможности для отдыха, восстановления здоровья гостей.

    В комплексе построены 3 бассейна, фитнес-зал и комната для пилатеса, теннисный корт, футбольная площадка, падел-корт и детский развлекательный центр. На территории также расположен Конференц-центр "Насими". В центре на 420 человек предусмотрено проведение конференций, совещаний, презентаций, деловых встреч и других мероприятий. Наряду с этим, на территории комплекса имеется зал для организации небольших мероприятий и встреч. Вместе с тем, в комплексе созданы закрытые и открытые зоны автостоянок", - добавил Балчик.

    Отметим, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 сентября приняли участие в открытии комплекса Meysari Grand Hotel & SPA в Шамахы.

    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона
    Мехмет Балчик: Комплекс Meysari Grand Hotel & SPA является одним из крупнейших отелей региона

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Мехмет Балчик
    Фото
    Mehmet Balçik: "Meysari Grand Hotel & SPA" kompleksi regionun ən böyük hotellərindən biridir
    Фото
    Mehmet Balcik: Meysari Grand Hotel & SPA among region's largest hotels

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