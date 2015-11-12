Председатель ЦИК Азербайджана: Идеальные выборы провести невозможно

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Во всем мире невозможно провести идеальные выборы, так как в них участвуют миллионы людей".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

"Если кто-то говорит, что результаты какого-то избирательного округа должны быть аннулированы из-за нарушений, то это предвзятый подход. В избирательном процессе могут быть мелкие нарушения. Однако это не означает, что надо аннулировать результаты. ЦИК расследует все жалобы, учитывает различные взгляды и позиции”, - подчеркнул председатель ЦИК.