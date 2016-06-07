Мазахир Панахов: Деятельность политических партий должна быть прозрачной

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В цивилизованном мире правительство должно сформировать путь выборов. Поэтому роль политических партий очень важна.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной партии Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов на семинаре на тему "Прозрачность в финансировании политических партий: представление финансовых отчетов политических партий".

Он отметил, что деятельность политических партий имеет важное значение: "Политические партии возникли после того, как Азербайджан получил независимость. Это естественно. В настоящее время государственную регистрацию прошли 55 партий. Конечно, не все партии находятся на одном уровне. ЦИК стоит в первом ряду среди государственных организаций, взаимно контактирующих с партиями".

По его словам, деятельность политических партий должна быть прозрачной: "Это важный вопрос в борьбе за власть. В некоторых вопросах следует выступать из интересов народа, действовать на основе народных принципов. Это надо для того, чтобы внешние силы не могли влиять на процессы внутри страны".