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    Мадат Гулиев назначен первым заместителем министра национальной безопасности Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мадата Гулиева первым заместителем министра национальной безопасности Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, Мадат Газанфар оглу Гулиев назначен первым заместителем министра национальной безопасности Азербайджана. 

    М.Гулиев родился в 1958 году в Гяндже. В 1980 году он окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, в 1997 году - Полицейскую академию министерства внутренних дел. В 1980-1982 гг. проходил действительную военную службу в рядах Вооруженных сил. С 1983 года служил в органах внутренних дел. 

    Он нес службу в органах по борьбе с организованной преступностью. В 1994-1995 гг. М.Гулиев работал на должности начальника Евлахско-газахского регионального отдела Управления по борьбе с организованной преступностью МВД, в 1996-2001 гг. - замначальником Управления по борьбе с организованной преступностью МВД, в 2001-2002 гг. - начальником того же управления, в 2002-2004 гг. был начальником Центрального Бюро Интерпола в Азербайджане, в 2006-2010 гг. - начальником Главного охранного управления МВД. 

    За особое отличие в борьбе с преступностью указом №424 президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 1995 года был удостоен высшей государственной премии, звания Национальный герой Азербайджана. Он удостоен наград за особые заслуги в беспощадной борьбе с преступностью в охране конституционного государственного строя Азербайджанской Республики, участии в задержании и обезвреживании находящихся в международном розыске рецидивистов, борьбе с транснациональной преступностью. 

    Распоряжением президента Азербайджанской Республики №866 от 30.06.2005 ему было присвоено звание генерал-майора полиции. В феврале 2011 года назначен заместителем министра юстиции, начальником пенитенциарной службы. 

    Женат, имеет двоих детей.

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