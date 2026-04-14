Лейла Алиева: В Азербайджане уважение к женщинам - неотъемлемая часть культуры и традиций

Сегодня активное участие женщин играет важную роль в развитии общества. Они успешные предприниматели, ученые, художники и лидеры.

Как сообщает Report, об этом сказала Лейла Алиева на церемонии открытия международной конференции Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА" в Баку.

Она отметила, что в Азербайджане роль женщин всегда высоко ценилась, а уважение к ним неизменно являлось частью культуры и традиций:

"Сегодня женщины по всему Азербайджану создают бизнес, возглавляют общественные инициативы и оказывают значительное влияние на различные сферы жизни. Только в прошлом году женщины составляли около 50% занятого населения Азербайджана, что свидетельствует об их активной и значимой роли в экономике страны".

Лейла Алиева выразила удовлетворение динамичным развитием председательства Азербайджана в СВМДА и его активной поддержкой участия женщин в процессе принятия решений:

"Создание Женского совета СВМДА - важная инициатива", - подчеркнула она, пожелав платформе успехов в воплощении конструктивных идей.