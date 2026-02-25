Лейла Алиева посетила семью героя Отечественной войны Шахина Аллахъярова

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 09:39
    24 февраля Лейла Алиева навестила семью героя Отечественной войны, старшего гизиря Государственной пограничной службы шехида Шахина Аллахъярова.

    Как сообщает Report, сначала Лейла Алиева ознакомилась с уголком памяти шехида.

    Затем побеседовала с матерью шехида Наргиз Аллахъяровой, выслушала ее воспоминания о сыне, посмотрела фотографии, отражающие различные периоды его жизни, а также видеоролик, который он отправил членам семьи во время Отечественной войны.

    Аллахъярова выразила удовлетворение вниманием и заботой, оказываемыми семьям шехидов, поблагодарила главу нашего государства и членов его семьи, пожелала нашей стране мира и процветания.

    Лейла Алиева преподнесла членам семьи шехида подарки и сфотографировалась с ними.

    Отметим, что старший гизирь Азербайджанской армии Шахин Аллахъяров участвовал в 2020 году в 44-дневной Отечественной войне, сражался в боях за освобождение Физули, Джебраила и Шуши. 1 ноября он стал шехидом в боях за Шушу. Похоронен в Губинском районе.

    Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, за проявленное в боях мужество Шахину Аллахъярову посмертно было присвоено звание "Герой Отечественной войны".

    Leyla Əliyeva Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Şahin Allahyarovun ailəsini ziyarət edib

    Лента новостей