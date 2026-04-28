Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии после восстановления памятников в Шеки

    Внутренняя политика
    • 28 апреля, 2026
    • 09:49
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии после восстановления памятников в Шеки

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в открытии после восстановления ряда историко-архитектурных памятников, расположенных на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в Шеки.

    Как сообщает Report, Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в Шекинском историко-краеведческом музее, мастерской шебеке и учебном центре. Было сообщено, что осуществленные восстановительные и консервационные работы служат сохранению исторического наследия, древних ремесленных традиций Шеки, а также дальнейшему повышению туристического потенциала города.

    В Шекинском историко-краеведческом музее состоялся осмотр экспонатов, отражающих историю, культуру, этнографию, традиционные ремесла и кулинарное наследие региона. В музее в общей сложности хранится более трех тысяч экспонатов, представляющих материально-культурную ценность, 1826 из которых представлены в выставочных залах.

    Отмечалось, что работы по восстановлению и консервации других историко-архитектурных памятников на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" будут продолжены поэтапно.

    В ходе поездки был проведен осмотр Мастерской шебеке и Учебного центра. Отмечалось, что здесь созданы выставочный салон, посвященный искусству шебеке, мастерская и учебные комнаты. Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с известным мастером шебеке Тофигом Расуловым и его учениками, приняли участие в процессе изготовления образцов шебеке. Они выразили признательность Тофигу Расулову за работу, проводимую в направлении сохранения этого древнего вида искусства Азербайджана и передачи его будущим поколениям, пожелали мастеру и его ученикам успехов.

    Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева, приняв участие в приготовлении сладостей, также ознакомились с Центром керамики ABAD.

    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии после восстановления памятников в Шеки
    Лейла Алиева Арзу Алиева Заповедник Юхары Баш Фонд Гейдара Алиева Баку Медиа Центр Культурное наследие Азербайджана
    Фото
    Последние новости

    17:27

    Вучич: Любое заявление толкает нефтяные цены вверх, лучше бы никто ничего не говорил

    Другие страны
    17:26

    ЕБРР намерен оценить возможности финансирования проектов BESS в Азербайджане

    Энергетика
    17:25

    Ильхам Алиев утвердил новые правила финансирования в сфере культуры

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    Лента новостей