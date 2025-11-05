Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева 5 ноября посетили 25-ю Юбилейную традиционную Республиканскую ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции.

Как сообщает Report, во время посещения Лейла Алиева и Арзу Алиева осмотрели стенды, поинтересовались представленными пчеловодами различными видами меда и пчеловодческой продукции, были проинформированы о процессе производства, показателях качества. Они побеседовали с пчеловодами о сезонной продуктивности и возможностях реализации продукции, сделали фото на память.

Отметим, что в этом году в ярмарке принимают участие более 280 фермеров из 43 регионов. Активное участие в ярмарке приняли участники проекта "Молодой пчеловод", реализуемого по инициативе Общественного объединения IDEA в целях стимулирования экологического предпринимательства среди молодежи. Четыре семьи "Молодых пчеловодов" представили на ярмарке в целом 1128 кг меда.

На ярмарке впервые представлен пчеловодческий кооператив Güllü Yaylaq, функционирующий в Ходжалинском районе. Основатель кооператива Ганира Асадова из села Баллыджа Ходжалинского района много лет занимается пчеловодством. Целью кооператива является повышение занятости женщин в сельском хозяйстве, сохранение местных традиций пчеловодства и содействие производству экологически чистой продукции. В настоящее время кооператив Güllü Yaylaq, который состоит из 5 членов, представил на ярмарке 400 кг продукции, включающей 6 видов пчеловодческой продукции.

Кроме того, продукцию на ярмарке представили участники "Фестиваля кяльбаджарского меда 2025", проведенного по инициативе Лейлы Алиевой в Кяльбаджарском районе в сентябре этого года.

Особо следует подчеркнуть внимание и поддержку, оказываемые президентом Ильхамом Алиевым пчеловодству в Кяльбаджаре. Не зря сегодня кяльбаджарский мед становится одним из национальных брендов Азербайджана благодаря своим натуральным свойствам и высочайшему качеству.

Отметим, что на ярмарке представлено свыше 100 тонн меда и более 15 видов различной пчеловодческой продукции.