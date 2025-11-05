Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 18:50
    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева 5 ноября посетили 25-ю Юбилейную традиционную Республиканскую ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции.

    Как сообщает Report, во время посещения Лейла Алиева и Арзу Алиева осмотрели стенды, поинтересовались представленными пчеловодами различными видами меда и пчеловодческой продукции, были проинформированы о процессе производства, показателях качества. Они побеседовали с пчеловодами о сезонной продуктивности и возможностях реализации продукции, сделали фото на память.

    Отметим, что в этом году в ярмарке принимают участие более 280 фермеров из 43 регионов. Активное участие в ярмарке приняли участники проекта "Молодой пчеловод", реализуемого по инициативе Общественного объединения IDEA в целях стимулирования экологического предпринимательства среди молодежи. Четыре семьи "Молодых пчеловодов" представили на ярмарке в целом 1128 кг меда.

    На ярмарке впервые представлен пчеловодческий кооператив Güllü Yaylaq, функционирующий в Ходжалинском районе. Основатель кооператива Ганира Асадова из села Баллыджа Ходжалинского района много лет занимается пчеловодством. Целью кооператива является повышение занятости женщин в сельском хозяйстве, сохранение местных традиций пчеловодства и содействие производству экологически чистой продукции. В настоящее время кооператив Güllü Yaylaq, который состоит из 5 членов, представил на ярмарке 400 кг продукции, включающей 6 видов пчеловодческой продукции.

    Кроме того, продукцию на ярмарке представили участники "Фестиваля кяльбаджарского меда 2025", проведенного по инициативе Лейлы Алиевой в Кяльбаджарском районе в сентябре этого года.

    Особо следует подчеркнуть внимание и поддержку, оказываемые президентом Ильхамом Алиевым пчеловодству в Кяльбаджаре. Не зря сегодня кяльбаджарский мед становится одним из национальных брендов Азербайджана благодаря своим натуральным свойствам и высочайшему качеству.

    Отметим, что на ярмарке представлено свыше 100 тонн меда и более 15 видов различной пчеловодческой продукции.

    Baku Media Center IDEA Арзу Алиева Лейла Алиева пчелововдство
    Фото
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblər

    Последние новости

    19:08

    Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%

    ИКТ
    19:04

    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образования

    Внешняя политика
    18:57

    В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%

    Финансы
    18:50
    Фото

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции

    Внутренняя политика
    18:47

    Хакан Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

    В регионе
    18:41

    Федерация тяжелой атлетики обратилась в международную организацию в связи с провокацией армянского спортсмена

    Индивидуальные
    18:39
    Фото

    Азербайджан подписал ряд документов с Фондом развития Абу-Даби и Арабской координационной группой

    Финансы
    18:36

    4SİM: Для МСБ очень важно адаптироваться к технологическим изменениям

    ИКТ
    18:33
    Фото

    Байрамов обсудил с Гроно нормализацию азербайджано-армянских отношений

    Внутренняя политика
    Лента новостей