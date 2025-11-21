Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Лейла Алиева и Арзу Алиева навестили семью Панджали Теймурова в Астаре

    Внутренняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 21:46
    Лейла Алиева и Арзу Алиева навестили семью Панджали Теймурова в Астаре

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева 21 ноября навестили в Астаре семью Национального героя Азербайджана Панджали Теймурова.

    Как сообщает Report, на встрече была с уважением почтена память Панджали Теймурова, ставшего шехидом в Апрельских боях, говорилось о его заслугах перед Родиной, высоком профессионализме, отваге и мужестве, как военнослужащего.

    Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева осмотрели дом-музей, созданный с целью увековечения памяти шехида.

    Отметим, что легендарный разведчик спецназа Панджали Нурмухаммед оглу Теймуров по прозвищу "Годжа" родился 24 марта 1981 года в селе Азаруд Астаринского района. После армии Панджали, продолжавший службу в рядах спецназа с 1999 года, когда были созданы Силы специального назначения, 17 лет с честью стоял на страже границ Родины. Гизирь Панджали Теймуров возвысился на вершину шехидства в 2016 году во время Апрельских боев.

    Панджали Теймуров, отличившийся при жизни множеством медалей и наград за образцовую службу, в 2016 году посмертно был награжден медалью "За Родину". Распоряжением победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева от 7 ноября 2025 года Панджали Теймурову было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Astarada Pəncəli Teymurovun ailəsini ziyarət ediblər

    Фото
    Видео

    Фото

