Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с ветеринарной клиникой при ЛГУ

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с ветеринарной клиникой, созданной при Лянкяранском государственном университете.

Как сообщает Report, в новой введенной в эксплуатацию клинике была предоставлена информация о кабинетах для осмотра и лечения животных, лабораториях и современном медицинском оборудовании.