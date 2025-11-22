Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с ветеринарной клиникой при ЛГУ
Внутренняя политика
22 ноября, 2025
- 09:44
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного Объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с ветеринарной клиникой, созданной при Лянкяранском государственном университете.
Как сообщает Report, в новой введенной в эксплуатацию клинике была предоставлена информация о кабинетах для осмотра и лечения животных, лабораториях и современном медицинском оборудовании.
