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Коротченко: Устойчивость политической системы – основа уверенного развития Азербайджана

Коротченко: Устойчивость политической системы – основа уверенного развития Азербайджана Проведенные сегодня на всех суверенных территориях Азербайджана парламентские выборы подтверждают политическую устойчивость страны в условиях разрушающегося миропорядка.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 19:40
Коротченко: Устойчивость политической системы – основа уверенного развития Азербайджана

Проведенные сегодня на всех суверенных территориях Азербайджана парламентские выборы подтверждают политическую устойчивость страны в условиях разрушающегося миропорядка.

Как передает Report, об этом сказал российский наблюдатель, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

"Это первые парламентские выборы в Азербайджане, которые проходят на всех суверенных землях, что подтверждает политическую устойчивость страны в условиях разрушающегося миропорядка. Именно устойчивость политической системы является основой и фундаментом уверенного развития Азербайджана", - сказал он.

Коротченко отметил, что итоги выборов продемонстрируют западным державам высокие демократические стандарты Азербайджана.

"Западу, в частности таким странам как Франция, которая особенно рьяно критикует Азербайджан, есть чему поучиться у азербайджанской избирательной системы. Современная политическая система Франции тоталитарна и привержена неоколониальной политике, являя собой пример несправедливости, в то время как современный Азербайджан задает Западу стандарты справедливости", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан продолжит уверенно идти вперед вместе с дружественными странами, в числе которых, безусловно, Российская Федерация.

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: Bugünkü seçkilər Azərbaycanın siyasi sabitliyini təsdiqləyir

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