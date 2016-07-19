Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Конституционный суд в ближайшие дни рассмотрит законопроект Акта референдума "Об изменениях в Конституции Азербайджанской Республики", внесенных подписью президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, согласно законодательству, рассмотрение предложения президента по сути следует начать не позднее 7 дней со дня их публикации, то есть с 18 июля. Президент Азербайджана должен получить заключение Конституционного суда в связи с предложениями об изменениях в тексте Конституции Азербайджанской Республики.

Суд не может отказаться от выдачи заключения предложениям президента об изменениях в тексте Конституции Азербайджанской Республики. Конституционный суд примет обоснованное заключение о соответствии предложенных изменений требованиям Конституции Азербайджанской Республики.

В случае проведения референдума об изменениях в тексте Конституции Азербайджана, обзор заключения Конституционного суда будет приложен к бюллетеню голосования.

Отметим, что в законопроекте Акта референдума, направленного в Конституционный суд, предусмотрено создание поста первого вице-президента и вице-президента Азербайджана, продление срока полномочий президента с 5 до 7 лет, предоставление президенту полномочий роспуска Милли Меджлиса и объявления внеочередных президентских выборов, устранение возрастного ограничения в президентских выборах, снижение возрастного предела с 25 до 18 лет для участия в парламентских выборах.