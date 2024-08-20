Какова ситуация на рынке школьных принадлежностей в Баку?

Учитывая, что до начала учебного года осталось мало времени, сотрудники Report решили проверить, как обстоят дела с ценами на школьные принадлежности в магазинах Баку.

Учитывая, что до начала учебного года осталось мало времени, сотрудники Report решили проверить, как обстоят дела с ценами на школьные принадлежности в магазинах Баку.

Специалист по продажам одного из столичных магазинов Эльмеддин Алиев отметил, что цены на школьные принадлежности возросли по сравнению с прошлым годом: "Стоимость карандашей поднялась с 70 гяпиков до 90 гяпиков. Больше всего подорожали тетради и ручки. Если в прошлом году тетрадь на 24 листа стоила 30 гяпиков, то сейчас ее цена составляет 35 гяпиков. Цены на 40-листовые тетради также выросли на 50 гяпиков. Стоимость ручек возросла с 90 гяпиков до 1,5 маната. Бутылки для воды, которые в прошлом году стоили 6 манатов, в этом году продаются примерно за 7-10 манатов".

По его словам, в этом году объем продаж также снизился.

В другом магазине ситуация иная - некоторые товары даже подешевели. Тетради и пеналы стали дешевле на 50 гяпиков, а цена на бумагу А4 стала снизилась на 3 маната за пачку. Цены на остальные товары следующие:

Цветные карандаши – 80 гяпиков

Ластик – 15 гяпиков

Карандаш – 60 гяпиков

Точилка – 40 гяпиков

Цветной фломастер - 2 маната

Бутылки для воды – 2-10 манатов

Термосы - 4-18 манатов

Клей для бумаги - 0,60-1,5 маната

Продавец Ализаде Хаял объясняет разницу в ценах особенностями свободного рынка, разным ассортиментом и качеством товаров. Он сказал, что с началом учебного года роста цен не ожидается.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в среднем, чтобы собрать ребенка в школу, потребуется минимум 100 манатов. Отметим, что эта сумма не включает школьную форму.