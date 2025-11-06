Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Айгюн Алиева: Число профинансированных проектов о Западном Азербайджане в 2025 году удвоилось

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 11:03
    Агентство государственной поддержки неправительственных организаций в этом году профинансировало рекордное количество проектов, посвященных теме "Возвращение в Западный Азербайджан".

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Государственного агентства Айгюн Алиева на общественных слушаниях, посвященных теме "Возвращение в Западный Азербайджан".

    По словам Алиевой, показатели проектов НПО ежегодно растут как в количественном, так и в качественном плане: "Если в 2023 году по линии Агентства было профинансировано 24 проекта, то в 2025 году их число достигло 51. Это рекордный показатель".

    Алиева отметила, что в 2026 году тема "возвращения в Западный Азербайджан" останется одним из приоритетных направлений грантовых конкурсов.

    Западный Азербайджан НПО государственная поддержка Айгюн Алиева
    Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olub
    Aygun Aliyeva: Record number of projects on Western Azerbaijan funded in 2025

