Айгюн Алиева: Число профинансированных проектов о Западном Азербайджане в 2025 году удвоилось
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 11:03
Агентство государственной поддержки неправительственных организаций в этом году профинансировало рекордное количество проектов, посвященных теме "Возвращение в Западный Азербайджан".
Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Государственного агентства Айгюн Алиева на общественных слушаниях, посвященных теме "Возвращение в Западный Азербайджан".
По словам Алиевой, показатели проектов НПО ежегодно растут как в количественном, так и в качественном плане: "Если в 2023 году по линии Агентства было профинансировано 24 проекта, то в 2025 году их число достигло 51. Это рекордный показатель".
Алиева отметила, что в 2026 году тема "возвращения в Западный Азербайджан" останется одним из приоритетных направлений грантовых конкурсов.
Последние новости
12:05
В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДСПромышленность
12:04
Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товарыДругие страны
12:02
Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%Энергетика
11:59
Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом годуФинансы
11:50
Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 летФинансы
11:41
В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанцииДругие страны
11:34
Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нуждыВ регионе
11:32
Азербайджан повысит акцизы на энергетикиФинансы
11:31