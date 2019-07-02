Исполнительная власть города Баку заключила договор с британской компанией

Исполнительная власть города Баку претворяет в жизнь новый проект – концепцию сбора, перевозки и сортировки крепких бытовых отходов на самом современном уровне. В связи с этим заключен договор с опытной в данной сфере британской компанией Mott MacDonald, в первую очередь, работы начаты в Наримановском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ИВ города баку.

С 10 июля стартует основной этап концепции. В связи с этим на всех площадках для бытовых отходов устанавливаются контейнеры современного типа.

Контейнеры имеют два цвета - зеленый и оранжевый. Оранжевый контейнер для бумажных, картонных, стеклянных, металлических и пластиковых отходов, зеленый – для других. Для удобства жильцов каждой квартире изначально будут розданы пакеты двух цветов.

ИВ города призывает жителей Наримановского района поддержать проект.

По информации в будущем подобные работы будут проведены и в других районах.