Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб "Карабах": Несмотря на несправедливые решения арбитра, справедливость восторжествовала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб "Карабах" с победой над немецким "Айнтрахтом" со счетом 3:2 в VII туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, Ильхам Алиев поделился этим на своей странице в социальных сетях.

"Сердечно поздравляю футбольный клуб "Карабах" с яркой победой над командой "Айнтрахт" на общем этапе Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это уже не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими необъективными и предвзятыми решениями пытаются преградить путь "Карабаху" к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем был назначен этот арбитр. Невозможно победить справедливость и несгибаемый дух. Да здравствует "Карабах"!"