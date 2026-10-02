Ильхам Алиев: ПЕА - крупнейшая политической сила не только Азербайджана, но и Южного Кавказа

Партия "Ени Азербайджан" является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Подчеркнув, что партия уже более 30 лет находится у власти, глава государства отметил: "В успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии".