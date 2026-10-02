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    Ильхам Алиев: ПЕА - крупнейшая политической сила не только Азербайджана, но и Южного Кавказа

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 10:37
    Ильхам Алиев: ПЕА - крупнейшая политической сила не только Азербайджана, но и Южного Кавказа

    Партия "Ени Азербайджан" является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    Подчеркнув, что партия уже более 30 лет находится у власти, глава государства отметил: "В успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии".

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан Партия Ени Азербайджан
    İlham Əliyev: Yeni Azərbaycan Partiyası Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsidir
    President Ilham Aliyev: The New Azerbaijan Party is the largest political force in the South Caucasus
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