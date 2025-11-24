Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Хикмет Гаджиев: В рамках ОТГ существует многогранное сотрудничество

    • 24 ноября, 2025
    • 12:01
    Хикмет Гаджиев: В рамках ОТГ существует многогранное сотрудничество

    В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) существует многогранное сотрудничество.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Форуме солидарности НПО стран ОТГ.

    По его словам, ОТГ становится более сильной организацией, а солидарность растет:

    "В рамках ОТГ существует многогранное сотрудничество. Существуют различные форматы, которые объединяют государственные организации по 34 направлениям, однако до сих пор не было такого формата, который объединял бы неправительственные организации. Теперь создается основа формата с участием НПО и гражданского общества, которые объединяют тюркский мир и являются важной составляющей и движущей силой межличностных контактов".

    Отметим, что официальная церемония открытия форума состоялась сегодня во дворце "Гюлистан" в Баку. В форуме принимают участие свыше 500 представителей гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

    Лента новостей