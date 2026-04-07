    07 апреля, 2026
    • 07:55
    Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Гяндже в рамках WUF13

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился сюжетом телеканала AnewZ о Гяндже в рамках Всемирного урбанистического форума (WUF13).

    Как передает Report, соответствующую публикацию он сделал на своей странице в соцсети X.

    В видеоролике подчеркивается, что Гянджа является одним из древнейших городов Азербайджана с богатым историко-культурным наследием.

    Отмечается, что город является родиной выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви и сыграл значительную роль в развитии науки, образования и литературы.

    Кроме этого, Гянджа на протяжении веков была важным центром на Шелковом пути, способствуя обмену знаниями и формированию мультикультурной среды.

    В видео подчеркивается, что в 1918 году Гянджа стала столицей первой парламентской демократической республики на Востоке.

    Hikmət Hacıyev WUF13 çərçivəsində Gəncə ilə bağlı video paylaşıb

