Хикмет Гаджиев поделился публикацией о Гяндже в рамках WUF13

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился сюжетом телеканала AnewZ о Гяндже в рамках Всемирного урбанистического форума (WUF13).

Как передает Report, соответствующую публикацию он сделал на своей странице в соцсети X.

В видеоролике подчеркивается, что Гянджа является одним из древнейших городов Азербайджана с богатым историко-культурным наследием.

Отмечается, что город является родиной выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви и сыграл значительную роль в развитии науки, образования и литературы.

Кроме этого, Гянджа на протяжении веков была важным центром на Шелковом пути, способствуя обмену знаниями и формированию мультикультурной среды.

В видео подчеркивается, что в 1918 году Гянджа стала столицей первой парламентской демократической республики на Востоке.